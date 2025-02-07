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Кабмин назначил госсекретаря правительства и провел кадровые изменения в регионах

Кабмин назначил госсекретаря правительства и провел кадровые изменения в регионах

Киев  •  УНН

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Правительство приняло ряд кадровых назначений на руководящие должности. Александр Ярема повторно стал Госсекретарем Кабмина, также назначены новые заместители в различные ведомства.

Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, повторно назначен Александр Ярема на должность Государственного секретаря Кабинета Министров Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Ярему Александра Иосифовича Государственным Секретарем Кабинета Министров Украины (повторно) 

- говорится в сообщении.

Также правительство приняло следующие кадровые решения:

- Владимир Василенко стал заместителем министра социальной политики Украины.

- Владимир Бучко назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Кроме того, согласовано назначение Дениса Денищенко заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.

Вместе с этим Владимир Бучко уволен с должности первого заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Напомним

Кабмин по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил двух новых заместителей главы ведомства.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
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