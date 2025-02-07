Кабмин назначил госсекретаря правительства и провел кадровые изменения в регионах
Киев • УНН
Правительство приняло ряд кадровых назначений на руководящие должности. Александр Ярема повторно стал Госсекретарем Кабмина, также назначены новые заместители в различные ведомства.
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, повторно назначен Александр Ярема на должность Государственного секретаря Кабинета Министров Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Ярему Александра Иосифовича Государственным Секретарем Кабинета Министров Украины (повторно)
Также правительство приняло следующие кадровые решения:
- Владимир Василенко стал заместителем министра социальной политики Украины.
- Владимир Бучко назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Кроме того, согласовано назначение Дениса Денищенко заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.
Вместе с этим Владимир Бучко уволен с должности первого заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
Напомним
Кабмин по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил двух новых заместителей главы ведомства.