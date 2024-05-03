Кабмін провів кадрові зміни: кого призначили

Кабінет Міністрів України призначив заступника міністра юстиції України, а також заступника голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і заступника начальника Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це інформує УНН посилаючись на Telegram постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Мельничук поінформував, що урядовці призначили:

Інну Богатих заступником міністра юстиції України;

Геннадія Вовка заступником голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;



Олександра Кравченка заступником голови Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Також погоджено призначення:

Костянтина Лопушанського заступником голови Житомирської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Валентина Пабата заступником голови Чернівецької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;



Сергія Зенченка заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Крім того, як повідомляється, погоджено звільнення Ващенка Дениса Ігоровича з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області.

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