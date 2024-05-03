Кабмін провів кадрові зміни: кого призначили

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Кабінет Міністрів призначив нових заступників міністра юстиції, голови Державної служби України з лікарських засобів та голови Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку.

Кабінет Міністрів України призначив заступника міністра юстиції України, а також заступника голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і заступника начальника Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це інформує УНН посилаючись на Telegram постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

Мельничук поінформував, що урядовці призначили:

  • Інну Богатих заступником міністра юстиції України;
  • Геннадія Вовка заступником голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
  • Олександра Кравченка заступником голови Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

Також погоджено призначення: 

  •  Костянтина Лопушанського заступником голови Житомирської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Валентина Пабата заступником голови Чернівецької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Сергія Зенченка заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

Крім того, як повідомляється,  погоджено звільнення Ващенка Дениса Ігоровича з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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