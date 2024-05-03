Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили
Киев • УНН
Кабинет Министров назначил новых заместителей министра юстиции, председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития.
Кабинет Министров Украины назначил заместителя министра юстиции Украины, а также заместителя председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и заместителя начальника Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом информирует УНН ссылаясь на Telegram постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Детали
Мельничук проинформировал, что чиновники назначили:
- Инну Богатых заместителем министра юстиции Украины;
- Геннадия Вовка заместителем председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками;
- Александра Кравченко заместителем председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также согласовано назначение:
- Константина Лопушанского заместителем председателя Житомирской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Валентина Пабата заместителем председателя Черновицкой ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Сергея Зенченко заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кроме того, как сообщается, согласовано увольнение Ващенко Дениса Игоревича с должности председателя Роменской районной государственной администрации Сумской области.
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