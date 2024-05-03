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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Киев  •  УНН

3 мая 2024, 12:02  •  7042 просмотра

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Кабинет Министров назначил новых заместителей министра юстиции, председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития.

Кабинет Министров Украины назначил заместителя министра юстиции Украины, а также заместителя председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и заместителя начальника Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом информирует УНН ссылаясь на Telegram постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Мельничук проинформировал, что чиновники назначили:

  • Инну Богатых заместителем министра юстиции Украины;
  • Геннадия Вовка заместителем председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками;
  • Александра Кравченко заместителем председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. 

Также согласовано назначение: 

  •  Константина Лопушанского заместителем председателя Житомирской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Валентина Пабата заместителем председателя Черновицкой ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Сергея Зенченко заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. 

Кроме того, как сообщается,  согласовано увольнение Ващенко Дениса Игоревича с должности председателя Роменской районной государственной администрации Сумской области.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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