Кабмін пропонує залучити приватні лабораторії до перевірок якості продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Перевіряти якість продуктів в Україні повинні як державні, так і приватні лабораторії. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.
Він розповів, що після реорганізації низки міністерств з держслужб в Україні було прийнято рішення продовжити роботу Держпродспоживслужби, проте вже у підпорядкуванні Мінекономіки. Але у цього відомства, за словами Висоцький, повинен бути перезавантажений функціонал.
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Так, серед основних завдань Держпродспоживслужби буде скорочення кількості інцидентів, пов'язаних з отруєнням неякісними продуктами, зменшення вогнищ зараження. Також важливим питанням залишається маркування продукції харчування та гармонізація нормативної бази для експорту української продукції в інші країни, розповів Висоцький.
Щодо вирішення проблеми з лабораторним фондом для перевірки якості продукції заступник міністра вважає, що необхідно "максимально допустити в цю сферу приватний сегмент", створити конкуренцію і в цьому напрямку.
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"Частина лабораторій залишиться у держвласності для виконання критичних функцій, а в інші запустити приватних інвесторів... Лабораторій буде безліч, у бізнесу буде вибір", - переконаний Висоцький.
Нагадаємо, за останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів зросла в 17 разів.
Раніше, з метою вирішення проблеми, політик Сергій Тригубенко звернувся до КМУ з пропозицією посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів до навчальних закладів. Запропоновані ним зміни в нормативно-правові документи, якими регламентовані закупівлі, були спрямовані в Кабмін ще минулого року.