Кабмін пропонує залучити приватні лабораторії до перевірок якості продукції

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 3646 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 10739 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 43454 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 38779 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 39171 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 249168 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 166372 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139343 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140560 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152280 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 47498 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 28156 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 45140 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 43782 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 15304 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 43413 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 249138 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 202852 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 319973 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 339434 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 4274 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 45780 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 28799 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65875 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 48085 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Кабмін пропонує залучити приватні лабораторії до перевірок якості продукції

Київ • УНН

 • 8263 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Перевіряти якість продуктів в Україні повинні як державні, так і приватні лабораторії. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.

Кабмін пропонує залучити приватні лабораторії до перевірок якості продукції

Він розповів, що після реорганізації низки міністерств з держслужб в Україні було прийнято рішення продовжити роботу Держпродспоживслужби, проте вже у підпорядкуванні Мінекономіки. Але у цього відомства, за словами Висоцький, повинен бути перезавантажений функціонал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Епіцентр К" відмовився оплатити експертизу, що виявила у магазинах мережі небезпечний товар

Так, серед основних завдань Держпродспоживслужби буде скорочення кількості інцидентів, пов'язаних з отруєнням неякісними продуктами, зменшення вогнищ зараження. Також важливим питанням залишається маркування продукції харчування та гармонізація нормативної бази для експорту української продукції в інші країни, розповів Висоцький.

Щодо вирішення проблеми з лабораторним фондом для перевірки якості продукції заступник міністра вважає, що необхідно "максимально допустити в цю сферу приватний сегмент", створити конкуренцію і в цьому напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лапа натякнув на готовність піти з посади керівника Держпродспоживслужби

"Частина лабораторій залишиться у держвласності для виконання критичних функцій, а в інші запустити приватних інвесторів... Лабораторій буде безліч, у бізнесу буде вибір", - переконаний Висоцький.

Нагадаємо, за останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів зросла в 17 разів.

Раніше, з метою вирішення проблеми, політик Сергій Тригубенко звернувся до КМУ з пропозицією посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів до навчальних закладів. Запропоновані ним зміни в нормативно-правові документи, якими регламентовані закупівлі, були спрямовані в Кабмін ще минулого року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08