"Эпицентр К" отказался оплатить экспертизу, выявившую в магазинах сети опасный товар

По данным управления, контроллеры провели плановую проверку "Эпицентр К" еще в 2017 году. Тогда же специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве отобрали на лабораторные исследования детские игрушки, моющие средства, детскую одежду, электро-бытовые товары, электронную технику и осветительную аппаратуру.

Лабораторные испытания образцов товаров проводились в ГП "Укрметртестстандарт". По результатам исследования выяснилось, что 11 образцов не прошли испытания.

Стоимость этих исследований составила более 97 тыс. грн.

Впрочем, в "Эпицентр К" не согласились с неутешительными результатами лабораторных исследований. И отказались оплатить их стоимость в добровольном порядке, пояснили в Госпродпотребслужбы.

Это стало основанием для контроллеров обратиться в суд, поскольку последние оплатили стоимость образцов и проведенных испытаний в полном объеме. И сообщили об этом "Эпицентр К". Судебный спор продолжается до сих пор.

В Госпродпотребслужбе добавили, что Научно-исследовательский центр испытаний продукции, который проводил испытания, является аккредитованным Национальным агентством по аккредитации Украины на компетентность в соответствии с требованиями ГОСТа.

Поэтому, ГУ Госпродпотребслужбы столицы не имеет оснований сомневаться в выводах лабораторных исследований, хоть полную ответственность за их точность несет исключительно ГП "Укрметртестстандарт", подчеркнули контролеры.

В "Эпицентре К", в свою очередь, сообщили, что обвинения со стороны Госпродпотребслужбы "считают безосновательными" и оспаривают законность самой проверки, которая была проведена.

"Госпродпотребслужба ссылается на протоколы испытаний, в которых есть ссылки на отмененные стандарты СССР, а также отменены национальные стандарты ГОСТ. Практически все отобранные образцы продукции проверялись на соответствие требованиям нормативных документов (стандартов), а не технических регламентов, как того требует Закон Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции", на основании которого была проведена проверка.

ООО "Эпицентр К" неоднократно сообщал Госпродпотребслужбе о своем категорическом несогласии с результатами проведенных экспертиз и просил осуществить повторное лабораторное исследование контрольных образцов на соответствие требованиям именно технических регламентов, а не на соответствие требованиям национальных стандартов, которые утратили силу на момент проверки. Но повторную экспертизу контрольных образцов Госпродпотребслужбой осуществлено не было", - заявили в компании, добавив, что, по их мнению, были также затронуты и сроки проведенной Госпродпотребслужбой проверки.

В "Эпицентре К" отметили, что проверяют своих поставщиков на предмет наличия в них всех необходимых сертификатов качества продукции.

"Продукция, которая не имеет сертификатов качества, в продажу в сети ООО "Эпицентр К" не допускается", - заверили в сети гипермаркетов.