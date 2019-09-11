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"Епіцентр К" відмовився оплатити експертизу, що виявила у магазинах мережі небезпечний товар

"Епіцентр К" відмовився оплатити експертизу, що виявила у магазинах мережі небезпечний товар

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Товариство з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" не розрахувалося із ГУ Держпродспоживслужби у Києві за лабораторні дослідження. Про це УНН повідомили у пресслужбі управління.

За даними управління, контролери провели планову перевірку "Епіцентр К " ще у 2017 році. Тоді ж фахівці ГУ Держпродспоживслужби у Києві відібрали на лабораторні дослідження дитячі іграшки, миючі засоби, дитячий одяг, електро-побутові товари, електронну техніку та освітлювальну апаратуру.

Лабораторні випробування зразків товарів проводилися в ДП "Укрметртестстандарт". За результатами дослідження з'ясувалося, що 11 зразків не пройшли випробування.

Вартість цих досліджень становила понад 97 тис. грн.

Утім, у "Епіцентр К" не погодилися із невтішними результатами лабораторних досліджень. І відмовилися сплачувати їх вартість у добровільному порядку, пояснили у Держпродспоживслужбі.

Це стало підставою для контролерів звернутися до суду, оскільки останні сплатили вартість зразків та проведених випробувань у повному обсязі. І поінформували про це "Епіцентр К". Нині судовий спір досі триває.

У Держпродспоживслужбі додали, що Науково-дослідний центр випробувань продукції, який проводив випробування, є акредитованим Національним агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ.

Тож, ГУ Держпродспоживслужби столиці не має підстав сумніватися у висновках лабораторних досліджень, хоч повну відповідальність за їх точність несе виключно ДП "Укрметртестстандарт", підкреслили контролери.

В "Епіцентрі К", у свою чергу, повідомили, що звинувачення збоку Держпродспоживслужби "вважають безпідставними" та оскаржують законність самої перевірки, яка була проведена.

"Держпродспоживслужба посилається на протоколи випробувань, в яких є посилання на скасовані стандарти СРСР, а також скасовані національні стандарти ДСТУ. Фактично всі відібрані зразки продукції перевірялися на відповідність вимогам нормативних документів (стандартів), а не технічних регламентів, як того вимагає Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", на підставі якого була проведена перевірка.

ТОВ "Епіцентр К" неодноразово повідомляв Держпродспоживслужбу про свою категоричну незгоду з результатами проведених експертиз та просив здійснити повторне лабораторне дослідження контрольних зразків на відповідність вимог саме технічних регламентів, а не на відповідність вимог національних стандартів, що втратили чинність на момент перевірки. Але повторну експертизу контрольних зразків Держпродспоживслужбою здійснено не було", - заявили в компанії, додавши, що, на їх переконання, були також порушені й строки проведеної Держпродспоживслужбою перевірки.

В "Епіцентрі К" наголосили, що перевіряють своїх постачальників на предмет наявності у них всіх необхідних сертифікатів якості продукції.

"Продукція, яка не має сертифікатів якості, до продажу у мережі ТОВ "Епіцентр К" не допускається", – запевнили у мережі гіпермаркетів.

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