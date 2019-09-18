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Лапа намекнул на готовность уйти с должности руководителя Госпродпотребслужбы

Лапа намекнул на готовность уйти с должности руководителя Госпродпотребслужбы

Киев  •  УНН

 • 11426 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа заявил, что не любит людей, которые прикипают к своему креслу. Об этом он сказал в интервью изданию Agroportal, отвечая на вопрос журналиста о готовности остаться руководителем ведомства на второй срок, передает УНН.

"Я не люблю людей, которые прикипают к своему креслу. С точки зрения общего менеджмента считается, что 5 лет — это оптимальный период пребывания в должности, я уже близок к этому сроку и понимаю это", - сказал Лапа.

Напомним, 16 сентября на сайте КМУ появилась петиция с призывом к премьер-министру Алексею Гончаруку уволить руководителя Госпродпотребслужбы и всех его заместителей.

Автор петиции утверждает, что ведомство под руководством Лапы "не может реализовать ни одного из возложенных на орган полномочий" и занимается исключительно "абсорбцией государственных средств".

" • в школах и детсадах начали почти ежедневно травиться дети! Потому что отсутствует контроль за качеством детского питания, а недобросовестные поставщики продуктов откупаются от контроллеров взятками.

• в детских санаториях и лагерях отдыха воцарилась полная антисанитария и бесконтрольность, что приводит даже к смерти детей, за которые никто до сих пор не наказан!

• в магазинах и на рынках преобладает фальсификат, как пищевой так и бытовой продукции, а его производители и продавцы не несут за это никакой ответственности, откупаясь, опять же, взятками", — говорится в петиции.

Также напомним, недавно Госпродпотребслужба оказалась в эпицентре очередного тендерного скандала. Чиновники ведомства, в частности, собрались переплатить около 1 млн грн на закупках тест-систем для животных, выбросив накануне с аукциона украинского производителя с наиболее выгодным ценовым предложением.

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