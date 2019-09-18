Лапа натякнув на готовність піти з посади керівника Держпродспоживслужби

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа заявив, що не любить людей, які прикипають до свого крісла. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Agroportal, відповідаючи на питання журналіста про готовність залишитися керівником відомства на другий термін, передає УНН.