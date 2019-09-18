Лапа натякнув на готовність піти з посади керівника Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа заявив, що не любить людей, які прикипають до свого крісла. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Agroportal, відповідаючи на питання журналіста про готовність залишитися керівником відомства на другий термін, передає УНН.
"Я не люблю людей, які прикипають до свого крісла. З точки зору загального менеджменту вважається, що 5 років - це оптимальний період перебування на посаді, я вже близький до цього терміну і розумію це", - сказав Лапа.
Нагадаємо, 16 вересня на сайті КМУ з'явилася петиція із закликом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука звільнити керівника Держпродспоживслужби та всіх його заступників.
Автор петиції стверджує, що відомство під керівництвом Лапи "не може реалізувати жодного з покладених на орган повноважень" і займається виключно "абсорбцією державних коштів".
"• у школах і дитсадках почали майже щодня труїтися діти! Тому що відсутній контроль за якістю дитячого харчування, а недобросовісні постачальники продуктів відкуповуються від контролерів хабарями.
• у дитячих санаторіях і таборах відпочинку запанувала повна антисанітарія і безконтрольність, що призводить навіть до смерті дітей, за які ніхто досі не покараний!
• у магазинах і на ринках переважає фальсифікат, як харчової так і побутової продукції, а його виробники та продавці не несуть за це ніякої відповідальності, відкуповуючись, знову ж таки, хабарями", - йдеться у петиції.
Також нагадаємо, нещодавно Держпродспоживслужба опинилася в епіцентрі чергового тендерного скандалу. Чиновники відомства, зокрема, зібралися переплатити близько 1 млн грн на закупівлі тест-систем для тварин, викинувши напередодні з аукціону українського виробника з найбільш вигідною ціновою пропозицією.