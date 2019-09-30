Кабмин предлагает привлечь частные лаборатории к проверкам качества продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Проверять качество продуктов в Украине должны как государственные, так и частные лаборатории. Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН.
Он рассказал, что после реорганизации ряда министерств из госслужб в Украине было принято решение продолжить работу Госпродпотребслужбы, однако уже в подчинении Минэкономики. Но у этого ведомства, по словам Высоцкого, должен быть перезагружен функционал.
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Так, среди основных задач Госпродпотребслужбы будет сокращение количества инцидентов, связанных с отравлением некачественными продуктами, уменьшение очагов заражения. Также важным вопросом остается маркировка продукции питания и гармонизация нормативной базы для экспорта украинской продукции в другие страны, рассказал Высоцкий.
Относительно решения проблемы с лабораторным фондом для проверки качества продукции замминистра считает, что необходимо "максимально допустить в эту сферу частный сегмент", создать конкуренцию и в этом направлении.
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"Часть лабораторий останется в госсобственности для выполнения критичных функций, а в остальные запустить частных инвесторов… Лабораторий будет множество, у бизнеса будет выбор", – убежден Высоцкий.
Напомним, за последние четыре года количество отравлений украинских школьников выросло в 17 раз.
Ранее, с целью решения проблемы, политик Сергей Тригубенко обратился к КМУ с предложением усилить тендерные требования к поставщикам продуктов в учебные заведения. Предложенные им изменения в нормативно-правовые документы, которыми регламентированы закупки, были направлены в Кабмин еще в прошлом году.