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Кабмін планує затвердити план заходів на 2019 рік з подолання бідності в Україні

Кабмін планує затвердити план заходів на 2019 рік з подолання бідності в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні, 20 лютого, планує схвалити проект розпорядження про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний засідання уряду, опублікований на Урядовому порталі.

Сьогодні Кабмін також розгляне проекти розпоряджень щодо виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО, та особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції; про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року; про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації.

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Крім того, урядовці розглянуть проекти розпоряджень про внесення змін до Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року; про створення бюджетної установи "Ізмаїльський загін морської охорони Державної прикордонної служби України"; про призначення стипендії Кабінету міністрів України видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських іграх; про погодження переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

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Сьогодні представники уряду планують ухвалити проекти постанов щодо питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у Революції Гідності, а також членів їх сімей; про внесення змін до Методики оцінки майна; про внесення зміни до Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю; про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів.

Крім того, Кабінет міністрів розгляне проекти указів Президента України про деякі питання виплати одноразової грошової винагороди особам, удостоєним звання Герой України, а також про створення національного природного парку "Бойківщина".

У середу Кабінет міністрів також планує схвалити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проведення експертизи проектів будівництва та зонування територій за рівнями ризиків виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення щодо розмитнення автомобілів. 

Як повідомляв УНН, Кабмін підтримав зміни до Положення про пункти пропуску через кордон. 

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