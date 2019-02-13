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Кабмін підтримав зміни до Положення про пункти пропуску через кордон

Кабмін підтримав зміни до Положення про пункти пропуску через кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кабінет міністрів України підтримав постанову про внесення змін до Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю для функціонування механізму "єдине вікно" на митниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

"Для реалізації положень Закону України № 2530 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом, Уряд вніс зміни до пункту 7 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві пояснили, що норми Положення містять положення щодо здійснення у пунктах пропуску через держкордон та пунктах контролю, зокрема, санітарно-карантинного, екологічного, радіологічного контролей, контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон.

Однак Законом №2530 внесено зміни до Митного кодексу. Ними передбачено, що у пунктах пропуску через кордон України заходи офіційного контролю проводяться в обсязі, необхідному для надання дозволу на пропуск товарів через митний кордон України для їх переміщення до пунктів призначення на території України чи до пункту вивезення за межі митної території України або випуску їх у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну.

Крім того, статтею 222 Митного кодексу визначено, що у пунктах пропуску через держкордон органи доходів і зборів здійснюють контроль за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень згідно із Законом України "Про автомобільний транспорт".

"Таким чином, перелік видів контролю, які у визначених законодавством випадках здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю, оновлено і приведено у відповідність до Митного кодексу зі змінами, внесеними Законом №2530 (виключено санітарно-карантинний, екологічний, радіологічний контролі, та контроль за переміщенням культурних цінностей через державний кордон)", - зазначили у Міністерстві.

У відомстві додали, що це одна з чотирьох постанов Кабміну, які були внесенні Мінфіном на розгляд уряду для приведення у відповідність положень актів Уряду у відповідність до Закону №2530.

Нагадаємо, 29 вересня 2018 року був підписаний Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України".

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