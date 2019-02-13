Кабмин поддержал изменения в Положение о пунктах пропуска через границу

"Для реализации положений Закона Украины № 2530 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" относительно приведения актов Кабинета Министров Украины в соответствие с настоящим Законом, Правительство внесло изменения в пункт 7 Положения о пунктах пропуска через государственную границу и пункты контроля", - говорится в сообщении.

В Министерстве объяснили, что нормы Положения содержат положения по осуществлению в пунктах пропуска через госграницу и пунктах контроля, в частности, санитарно-карантинного, экологического, радиологического контроля, контроля за перемещением культурных ценностей через границу.

Однако Законом №2530 внесены изменения в Таможенный кодекс. Ими предусмотрено, что в пунктах пропуска через границу Украины меры официального контроля проводятся в объеме, необходимом для предоставления разрешения на пропуск товаров через таможенную границу Украины для их перемещения в пункты назначения на территории Украины или в пункт вывоза за пределы таможенной территории Украины или выпуска их в заявленный таможенный режим в целях их ввоза в Украину.

Кроме того, статьей 222 Таможенного кодекса определено, что в пунктах пропуска через госграницу органы доходов и сборов осуществляют контроль за соблюдением автомобильными перевозчиками законодательства Украины о международных автомобильных перевозок в соответствии с Законом Украины "Об автомобильном транспорте".

"Таким образом, перечень видов контроля, которые в определенных законодательством случаях осуществляются в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля, обновлено и приведено в соответствие с Таможенным кодексом с изменениями, внесенными Законом №2530 (исключено санитарно-карантинный, экологический, радиологический контроли, и контроль за перемещением культурных ценностей через государственную границу)", - отметили в Министерстве.

В ведомстве добавили, что это одна из четырех постановлений Кабмина, которые были внесении Минфином на рассмотрение правительства для приведения в соответствие положений актов Правительства в соответствие с Законом №2530.

Напомним, 29 сентября 2018 года был подписан Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".