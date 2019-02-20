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Кабмин планирует утвердить план мероприятий на 2019 год по преодолению бедности в Украине

Кабмин планирует утвердить план мероприятий на 2019 год по преодолению бедности в Украине

Киев  •  УНН

 • 14042 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня, 20 февраля, планирует принять проект распоряжения об утверждении плана мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства, опубликованном на Правительственном портале.

Сегодня Кабмин также рассмотрит проекты распоряжений о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в АТО, и лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции; об утверждении Национального плана управления отходами до 2030 года; об одобрении Стратегии развития национальной системы крови на период до 2022 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации.

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Кроме того, чиновники рассмотрят проекты распоряжений о внесении изменений в Стратегии развития морских портов Украины на период до 2038; о создании бюджетного учреждения "Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины"; о назначении стипендии Кабинета министров Украины выдающимся тренерам, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских играх; о согласовании перечня объектов и мероприятий, которые будут осуществляться за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов Луганской области, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

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Сегодня представители правительства планируют принять проекты постановлений по вопросу обеспечения жильем некоторых категорий лиц, принимавших участие в Революции Достоинства, а также членов их семей; о внесении изменений в Методику оценки имущества; о внесении изменения в Положение о Правительственном уполномоченном по правам людей с инвалидностью; о внесении изменений в Порядок перечисления межбюджетных трансфертов.

Кроме того, Кабинет министров рассмотрит проекты указов Президента Украины о некоторых вопросах выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания Герой Украины, а также о создании национального природного парка "Бойкивщина".

В среду Кабинет министров также планирует одобрить законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка проведения экспертизы проектов строительства и зонирования территорий по уровням рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Кабмин принял решение о растаможивании автомобилей.

Как сообщал УНН, Кабмин поддержал изменения в Положение о пунктах пропуска через границу.

Украинские Национальные Новости

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