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Jaguar Land Rover відкладає запуск електрокарів: нові терміни та причини

Київ • УНН

 • 1768 перегляди

Jaguar Land Rover переносить випуск нових електромобілів Range Rover та Jaguar для додаткових випробувань та очікування зростання попиту. Поставки Range Rover Electric почнуться не раніше наступного року, а моделі Jaguar також можуть бути відкладені на кілька місяців.

Jaguar Land Rover відкладає запуск електрокарів: нові терміни та причини

Найбільший британський автовиробник Jaguar Land Rover відклав заплановані запуски своїх нових моделей електрокарів Range Rover та Jaguar, щоб провести додаткові випробування та дочекатися зростання попиту, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

JLR написала клієнтам, які очікують Range Rover Electric, що постачання нової версії моделі почнеться не раніше наступного року, хоча спочатку планувався початок продажів наприкінці 2025 року.

Два джерела, знайомі з планами автовиробника, повідомили, що дві заплановані моделі Jaguar, довгоочікувані після вірусного ребрендингу в рожево-блакитній гамі, також можуть бути відкладені на кілька місяців порівняно з початковими планами.

JLR постраждала від мит президента США Дональда Трампа в останні місяці. Цього тижня компанія повідомила про падіння продажів на 15,1% за три місяці, що закінчилися в червні, після тимчасового призупинення експорту до США. Компанія також запустила програму добровільного звільнення до 500 менеджерів із метою скорочення витрат.

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Однак очікується зростання продажів на тлі того, як торговельна угода Великої Британії зі США передбачає зниження мит на 10% на перші 100 000 автомобілів, що експортуються. Компанія повідомляє про прибуток останніх 10 кварталів поспіль після вжитих заходів для відновлення.

Автовиробник, що належить індійському конгломерату Tata, був обережнішим в освоєнні електротехнологій, ніж конкуренти, що виробляють автомобілі класу люкс. Це загрожувало йому високими штрафами за невиконання цільових показників продажу електромобілів у Великій Британії. Однак цей тиск ослаб після того, як Британія пом'якшила правила, відомі як вимога про транспорт з нульовим рівнем викидів (ZEV), у відповідь на активне лобіювання з боку автовиробників, включаючи JLR.

Представник JLR заявив: "До 2030 року JLR продаватиме електричні версії всіх своїх люксових брендів. Наші плани та архітектура автомобілів гнучкі, що дозволяє нам адаптуватися до різних вимог ринку та клієнтів. Ми прагнемо найвищих стандартів дизайну, функціональності та якості та випустимо нові моделі у зручний для наших клієнтів, нашого бізнесу та окремих ринків час".

Початок виробництва першого електромобіля Jaguar після ребрендингу, поки відомого як Type 00, запланований на серпень 2026 року, повідомило джерело, знайоме з графіком виробництва. Хоча ціни поки що не підтверджені, очікується, що він коштуватиме понад 100 000 фунтів стерлінгів (115,5 тис. євро). Друга модель Jaguar, можливо, з'явиться не раніше грудня 2027 року.

Виробництво нової електричної версії Range Rover Velar також має розпочатися у квітні 2026 року, хоча, за словами джерела, термін випуску може бути відкладений. Виробництво електричної моделі під суббрендом Defender може розпочатися у першому кварталі 2027 року.

Два джерела, знайомі з виробничими процесами JLR, повідомили, що затримки частково були викликані необхідністю проведення розширених випробувань, оскільки це перші електричні моделі, що випускаються безпосередньо виробником. JLR раніше продавала електричний Jaguar I-Pace, але його було зібрано контрактним виробником.

Одне з джерел заявило, що затримки, можливо, не завдадуть JLR фінансових збитків, оскільки дозволять компанії продовжити продавати свої прибуткові бензинові та дизельні гібридні версії. У JLR заявили, що "затримка пішла нам на користь" і "давайте не поспішатимемо", додав співрозмовник.

Повільніший перехід JLR на електромобілі також співпаде з початком виробництва на заводі з виробництва акумуляторів, що будується Tata в Сомерсеті. Завод, побудований дочірньою компанією Agratas, має розпочати виробництво в останньому кварталі 2027 року, згідно з останнім зверненням до інвесторів Tata Motors. Це роком пізніше, ніж спочатку планувала компанія.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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