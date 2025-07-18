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Jaguar Land Rover откладывает запуск новых электромобилей: новые сроки и причины

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Jaguar Land Rover переносит выпуск новых электромобилей Range Rover и Jaguar для дополнительных испытаний и ожидания роста спроса. Поставки Range Rover Electric начнутся не раньше следующего года, а модели Jaguar также могут быть отложены на несколько месяцев.

Jaguar Land Rover откладывает запуск новых электромобилей: новые сроки и причины

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover отложил запланированные запуски своих новых моделей электрокаров Range Rover и Jaguar, чтобы провести дополнительные испытания и дождаться роста спроса, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

JLR написала клиентам, ожидающим Range Rover Electric, что поставки новой версии модели начнутся не раньше следующего года, хотя изначально планировалось начало продаж в конце 2025 года.

Два источника, знакомые с планами автопроизводителя, сообщили, что две запланированные модели Jaguar, долгожданные после вирусного ребрендинга в розово-голубой гамме, также могут быть отложены на несколько месяцев по сравнению с первоначальными планами.

JLR пострадала от пошлин президента США Дональда Трампа в последние месяцы. На этой неделе компания сообщила о падении продаж на 15,1% за три месяца, закончившихся в июне, после временной приостановки экспорта в США. Компания также запустила программу добровольного увольнения до 500 менеджеров с целью сокращения расходов.

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Однако ожидается рост продаж на фоне того, как торговое соглашение Великобритании с США предусматривает снижение пошлин на 10% на первые 100 000 автомобилей, экспортируемых. Компания сообщает о прибыли последних 10 кварталов подряд после принятых мер для восстановления.

Автопроизводитель, принадлежащий индийскому конгломерату Tata, был осторожнее в освоении электротехнологий, чем конкуренты, производящие автомобили класса люкс. Это угрожало ему высокими штрафами за невыполнение целевых показателей продажи электромобилей в Великобритании. Однако это давление ослабло после того, как Британия смягчила правила, известные как требование о транспорте с нулевым уровнем выбросов (ZEV), в ответ на активное лоббирование со стороны автопроизводителей, включая JLR.

Представитель JLR заявил: "К 2030 году JLR будет продавать электрические версии всех своих люксовых брендов. Наши планы и архитектура автомобилей гибкие, что позволяет нам адаптироваться к различным требованиям рынка и клиентов. Мы стремимся к высочайшим стандартам дизайна, функциональности и качества и выпустим новые модели в удобное для наших клиентов, нашего бизнеса и отдельных рынков время".

Начало производства первого электромобиля Jaguar после ребрендинга, пока известного как Type 00, запланировано на август 2026 года, сообщил источник, знакомый с графиком производства. Хотя цены пока не подтверждены, ожидается, что он будет стоить более 100 000 фунтов стерлингов (115,5 тыс. евро). Вторая модель Jaguar, возможно, появится не раньше декабря 2027 года.

Производство новой электрической версии Range Rover Velar также должно начаться в апреле 2026 года, хотя, по словам источника, срок выпуска может быть отложен. Производство электрической модели под суббрендом Defender может начаться в первом квартале 2027 года.

Два источника, знакомые с производственными процессами JLR, сообщили, что задержки частично были вызваны необходимостью проведения расширенных испытаний, поскольку это первые электрические модели, выпускаемые непосредственно производителем. JLR ранее продавала электрический Jaguar I-Pace, но он был собран контрактным производителем.

Один из источников заявил, что задержки, возможно, не нанесут JLR финансовых убытков, поскольку позволят компании продолжить продавать свои прибыльные бензиновые и дизельные гибридные версии. В JLR заявили, что "задержка пошла нам на пользу" и "давайте не будем торопиться", добавил собеседник.

Более медленный переход JLR на электромобили также совпадет с началом производства на заводе по производству аккумуляторов, строящемся Tata в Сомерсете. Завод, построенный дочерней компанией Agratas, должен начать производство в последнем квартале 2027 года, согласно последнему обращению к инвесторам Tata Motors. Это годом позже, чем изначально планировала компания.

Мировые продажи электромобилей выросли на 24% - отчет15.07.25, 15:09 • 4424 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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