Ізраїль заявляє, що завдав авіаудари по військових базах ХАМАС у секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаудари, серед іншого, по 17 військових об'єктах та чотирьох штабах угруповання ХАМАС у секторі Газа, передає УНН.
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"Операція «Залізні мечі». За останні кілька годин десятки винищувачів та інших літаків ЦАХАЛу завдали ударів по 17 військових комплексах та 4 оперативних штабах терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Газа", - ідеться у підписі до опублікованого відео.
Раніше
Ізраїль заявив про початок операції "Залізні мечі" із захисту від атаки ХАМАС.
Доповнення
7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.
Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
В Ізраїлі загинули щонайменше 22 людей. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.
Десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.
מבצע "חרבות ברזל"
עשרות מטוסי קרב וכלי טיס נוספים של צה"ל תקפו בשעות האחרונות 17 מתחמים צבאיים ו-4 מפקדות מבצעיות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/ZM91Adym0v