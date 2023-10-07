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Израиль заявляет, что нанес авиаудары по военным базам ХАМАС в секторе Газа

Израиль заявляет, что нанес авиаудары по военным базам ХАМАС в секторе Газа

Киев • УНН

 • 659332 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудары, среди прочего, по 17 военным объектам и четырем штабам группировки ХАМАС в секторе Газа, передает УНН.

Детали

"Операция "Железные мечи". За последние несколько часов десятки истребителей и других самолетов ЦАХАЛ нанесли удары по 17 военным комплексам и 4 оперативным штабам террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Ранее

Израиль заявил о начале операции "Железные мечи" по защите от атаки ХАМАС.

Дополнение

7 октября ранним утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне продолжительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский канал 12 сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии.

Палестинские СМИ сообщают, что количество погибших в Газе достигло четырех человек.

Десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны. Есть сообщения о том, что в секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Для украинцев в Израиле выпустили рекомендации посольство Украины.

операция "железные мечи"

десятки других истребителей и самолетов Армии обороны Израиля в последние часы атаковали 17 военных комплексов и 4 оперативных штаба террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа pic.twitter.com/ZM91Adym0v

— силы обороны Израиля (@idfonline) October 7, 2023

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