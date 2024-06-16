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Ізраїльська армія планує дотримуватися щоденної "тактичної паузи у військовій активності" на півдні сектора Гази

Київ • УНН

 • 25193 перегляди

Ізраїльські військові планують щодня з 8 ранку до 7 вечора робити "тактичну паузу" у військових діях на півдні сектору Гази, щоб збільшити потік гуманітарної допомоги.

Ізраїльська армія планує дотримуватися щоденної "тактичної паузи у військовій активності" на півдні сектора Гази

ЦАХАЛ заявив про можливість збільшення обсягу гуманітарної допомоги в південну частину сектору Газа, - для цього в армії Ізраїлю мають намір забезпечувати "тактичну паузу" щодня з 8:00 до 19:00. Пише УНН з посиланням на Israel Defense Forces.

Щоб збільшити обсяг гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, і після додаткових обговорень з ООН і міжнародними організаціями, з 08:00 до 19:00 щодня до подальшого повідомлення діятиме локальна тактична пауза у військовій діяльності в гуманітарних цілях уздовж дороги, що веде від КПП Керем-Шалом до дороги Салах-Ед-Дін і далі на північ. 

- ідеться в повідомленні військового відомства Ізраїлю.

У ЦАХАЛ обіцяють, що продовжуватимуть "підтримувати гуманітарні зусилля на місцях".

Слід зазначити, що зростає тиск на Ізраїль та ісламістське збройне формування ХАМАС з метою припинення війни. Однак наразі угоду про звільнення близько 120 заручників, яких все ще утримує ХАМАС, в обмін на звільнення палестинців з ізраїльських в'язниць, - все ще не розглядають. ХАМАС вимагає припинення війни або, принаймні, гарантій того, що Ізраїль припинить бойові дії. В Ізраїлі поки що не підтвердили готовності. 

Нагадаємо

УНН повідомляв, що вісім ізраїльських солдатів загинули, коли їхній броньований автомобіль підірвався на вибухівці або протитанкових ракетах під час операції проти "терористичної інфраструктури" на півдні Гази.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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