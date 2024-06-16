Израильская армия планирует соблюдать ежедневную "тактическую паузу в военной активности" на юге сектора Газа

ЦАХАЛ заявил о возможности увеличения объема гуманитарной помощи в южную часть сектора Газа, - для этого в армии Израиля намерены соблюдать "тактическую паузу" каждый день с 8:00 до 19:00. Пишет УНН со ссылкой на Israel Defense Forces.

Чтобы увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, с 08:00 до 19:00 каждый день до дальнейшего уведомления будет действовать локальная тактическая пауза в военной деятельности в гуманитарных целях вдоль дороги, ведущей от КПП Керем-Шалом к дороге Салах-эд-Дин и далее на север. - говорится в сообщении военного ведомства Израиля.

В ЦАХАЛ обещают, что будут продолжать "поддерживать гуманитарные усилия на местах".

Следует отметить, что давление на Израиль и исламистское вооруженное формирование ХАМАС с целью прекращения войны растет . Однако в настоящее время соглашение об освобождении около 120 заложников, удерживаемых ХАМАСом, в обмен на освобождение палестинцев из израильских тюрем, - все еще не рассматривается. ХАМАС требует прекращения войны или, по крайней мере, гарантий того, что Израиль прекратит боевые действия. В Израиле пока не подтвердили готовность.

Напомним

УНН сообщал, что восемь израильских солдат погибли, когда их бронированный автомобиль подорвался на взрывчатке или противотанковых ракетах во время операции против "террористической инфраструктуры" на юге Газы.