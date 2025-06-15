Ізраїль стверджує, що в Ірані було атаковано понад 170 цілей, зокрема об'єкти ядерної інфраструктури

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що близько 50 винищувачів атакували понад 170 цілей, включно з більш ніж 720 об’єктами військової інфраструктури, пов’язаними із ядерною програмою Тегерана. За словами речника ЦАХАЛу Авічая Адраї, удари завдано "в саме серце ядерної програми" Ірану, тоді як іранська сторона заявляє про численні жертви серед цивільних, переважно жінок і дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на NewsSky.

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У своїх публікаціях у соціальних мережах речник Армії оборони Ізраїлю Авічая Адраї стверджував, що близько 50 винищувачів атакували інфраструктуру та цілі, пов'язані з ядерною програмою Ірану. З моменту нападу Ізраїлю на Іран у п'ятницю, він заявив:

"Атаковано понад 170 цілей та понад 720 об'єктів військової інфраструктури, реактивні літаки пролетіли над Тегераном вночі. Його сили "завдають удару в саме серце ядерної програми".

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