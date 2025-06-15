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Израиль утверждает, что в Иране было атаковано более 170 целей, в том числе объекты ядерной инфраструктуры

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Около 50 израильских истребителей атаковали более 170 целей в Иране, в том числе 720 объектов военной инфраструктуры. Иран заявляет о многочисленных жертвах среди гражданских.

Израиль утверждает, что в Иране было атаковано более 170 целей, в том числе объекты ядерной инфраструктуры

Армия обороны Израиля сообщила, что около 50 истребителей атаковали более 170 целей, включая более 720 объектов военной инфраструктуры, связанных с ядерной программой Тегерана. По словам представителя ЦАХАЛа Авичай Адраи, удары нанесены "в самое сердце ядерной программы" Ирана, в то время как иранская сторона заявляет о многочисленных жертвах среди гражданских, преимущественно женщин и детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsSky.

Детали

В своих публикациях в социальных сетях представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи утверждал, что около 50 истребителей атаковали инфраструктуру и цели, связанные с ядерной программой Ирана. С момента нападения Израиля на Иран в пятницу, он заявил:

"Атаковано более 170 целей и более 720 объектов военной инфраструктуры, реактивные самолеты пролетели над Тегераном ночью. Его силы "наносят удар в самое сердце ядерной программы".

Иран заявил, что большинство жертв в стране – гражданские лица, "преимущественно женщины и дети".

ЦАХАЛ на персидском языке выпустил предупреждение для гражданских Ирана об эвакуации15.06.25, 14:37 • 1658 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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