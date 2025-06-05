Ізраїль під час спецоперації повернув тіла двох заручників, утримуваних у Газі
Київ • УНН
Ізраїльські військові під час операції в Газі повернули тіла Джуді Вайнштейн-Хагі та Гаді Хагі, викрадених бойовиками ХАМАС 7 жовтня. В Газі ще залишаються 56 заручників.
Ізраїль знайшов та повернув під час спецоперації тіла двох заручників, захоплених під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, який розпалив війну в секторі Газа, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 5 червня у X, пише УНН.
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"Під час спецоперації Шин Бет і Армії оборони Ізраїлю в секторі Газа до Ізраїлю було повернуто тіла двох наших викрадених, утримуваних терористичною організацією ХАМАС: Джуді Вайнштейн-Хагі та Гаді Хагі з кібуца Нір Оз", - написав Нетаньягу.
Прем'єр Ізраїлю повідомив, що Джуді та Гаді були вбиті 7 жовтня та викрадені в сектор Гази.
Як з посиланням на ізраїльських військових зазначає BBC, їхні тіла були знайдені вночі в південному районі Хан-Юніс в Газі та повернуті до Ізраїлю для судово-медичної ідентифікації.
Наразі, за наведеними даними, ХАМАС у Газі все ще утримує 56 заручників, щонайменше 20 з яких вважаються живими.
"Ми не заспокоїмося і не замовчимо, поки не повернемо додому всіх наших викрадених як живих, так і мертвих", - наголосив Нетаньягу.
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