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Израиль в ходе спецоперации вернул тела двух заложников, удерживаемых в Газе

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Израильские военные в ходе операции в Газе вернули тела Джуди Вайнштейн-Хаги и Гади Хаги, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября. В Газе еще остаются 56 заложников.

Израиль в ходе спецоперации вернул тела двух заложников, удерживаемых в Газе

Израиль обнаружил и вернул в ходе спецоперации тела двух заложников, захваченных во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, которое разожгло войну в секторе Газа, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 июня в X, пишет УНН.

Детали

"В ходе спецоперации Шин Бет и Армии обороны Израиля в секторе Газа в Израиль были возвращены тела двух наших похищенных, удерживаемых террористической организацией ХАМАС: Джуди Вайнштейн-Хаги и Гади Хаги из кибуца Нир Оз", - написал Нетаньяху.

Премьер Израиля сообщил, что Джуди и Гади были убиты 7 октября и похищены в сектор Газа.

Как со ссылкой на израильских военных отмечает BBC, их тела были найдены ночью в южном районе Хан-Юнис в Газе и возвращены в Израиль для судебно-медицинской идентификации.

В настоящее время, по приведенным данным, ХАМАС в Газе все еще удерживает 56 заложников, по меньшей мере 20 из которых считаются живыми.

"Мы не успокоимся и не замолчим, пока не вернем домой всех наших похищенных как живых, так и мертвых", - подчеркнул Нетаньяху.

Израильский спецназ под прикрытием ликвидировал командира военной группировки в Газе19.05.25, 11:01 • 3295 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Армия обороны Израиля
Биньямин Нетаньяху
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