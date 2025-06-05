Израиль в ходе спецоперации вернул тела двух заложников, удерживаемых в Газе
Киев • УНН
Израильские военные в ходе операции в Газе вернули тела Джуди Вайнштейн-Хаги и Гади Хаги, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября. В Газе еще остаются 56 заложников.
Израиль обнаружил и вернул в ходе спецоперации тела двух заложников, захваченных во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, которое разожгло войну в секторе Газа, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 июня в X, пишет УНН.
Детали
"В ходе спецоперации Шин Бет и Армии обороны Израиля в секторе Газа в Израиль были возвращены тела двух наших похищенных, удерживаемых террористической организацией ХАМАС: Джуди Вайнштейн-Хаги и Гади Хаги из кибуца Нир Оз", - написал Нетаньяху.
Премьер Израиля сообщил, что Джуди и Гади были убиты 7 октября и похищены в сектор Газа.
Как со ссылкой на израильских военных отмечает BBC, их тела были найдены ночью в южном районе Хан-Юнис в Газе и возвращены в Израиль для судебно-медицинской идентификации.
В настоящее время, по приведенным данным, ХАМАС в Газе все еще удерживает 56 заложников, по меньшей мере 20 из которых считаются живыми.
"Мы не успокоимся и не замолчим, пока не вернем домой всех наших похищенных как живых, так и мертвых", - подчеркнул Нетаньяху.
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