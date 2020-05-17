ITF продовжила призупинення тенісного сезону

Спочатку міжнародний сезон в тенісі був призупинений на шість тижнів, після чого пауза була продовжена до 7 червня, потім до 13 липня.

“У зв’язку зі збереженням невизначеності, пов’язаної з пандемією COVID-19, ми з жалем повідомляємо про наше рішення продовжити призупинення туру”, — сказала голова ATP Андреа Гауденція.

Примітно, що турніри з 1 серпня 2020 року, як і раніше плануються відповідно до опублікованого графіку. Подальше оновлення календаря ATP Tour очікується в середині червня.