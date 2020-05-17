ITF продолжила приостановление теннисного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Международная федерация тенниса (ITF) решила продолжить приостановление турниров до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайты ITF, ATP, WTA.
Сначала международный сезон в теннисе был приостановлен на шесть недель, после чего пауза была продлена до 7 июня, затем до 13 июля.
“В связи с сохранением неопределенности, связанной с пандемией COVID-19, мы с сожалением сообщаем о нашем решении продолжить приостановление тура”, — сказала глава ATP Андреа Гауденция.
Примечательно, что турниры с 1 августа 2020 года, по-прежнему планируются согласно опубликованному графику. Дальнейшее обновление календаря ATP Tour ожидается в середине июня.