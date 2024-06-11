ISW: рф знову почала перевозити паливо Керченським мостом
Київ • УНН
росія знову почала транспортування палива по Керченському мосту, послабивши деякі логістичні обмеження, але зробивши міст все більш вразливим для ударів з боку України.
Кадри, датовані 8 червня, показують, що росіяни почали транспортувати паливо через Керченську протоку через залізничний міст. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Як вказали в ISW, український партизанський рух "Атеш", що базується в Криму, повідомив 10 червня, що російські війська нещодавно передислокували системи протиповітряної оборони з окупованого Криму до бєлгородської області. В результаті російська ППО не повністю охоплює Крим.
Кадри, датовані 8 червня, показують, що росія почала транспортувати паливо через Керченську протоку через залізничний міст
Наприкінці квітня у Південному оперативному командуванні ЗСУ заявили, що російська влада не перевозить паливо через залізничний міст через Керченську протоку з березня 2024 року через загрозу українського удару по мосту під час проходження транспорту з паливом, що може призвести до загоряння і можливого руйнування мосту.
Українське військове видання "Мілітарний" 10 червня оцінило, що українські удари по залізничних баржах через Керченську протоку 30 травня спонукали російську владу знову почати транспортування палива через залізничний міст.
Аналітики зазначають, що незрозуміло, чи буде російська влада продовжувати використовувати залізничний міст через Керченську протоку для транспортування палива та логістики до окупованого Криму в найближчій і середньостроковій перспективі. У ISW вважають, що це, ймовірно, полегшило б деякі логістичні обмеження, оскільки росія намагається компенсувати втрату поромів через протоку, але зробило б міст через Керченську протоку все більш вразливим до українських ударів.
росіяни не можуть охороняти Кримський міст з моря, бо немає чим - Плетенчук06.06.24, 10:16 • 31023 перегляди