ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту

Кадры, датированные 8 июня, показывают, что россияне начали транспортировать топливо через Керченский пролив через железнодорожный мост. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Как указали в ISW, украинское партизанское движение "Атеш", базирующееся в Крыму, сообщило 10 июня, что российские войска недавно передислоцировали системы противовоздушной обороны из оккупированного Крыма в белгородскую область. В результате российская ПВО не полностью охватывает Крым.

Кадры, датированные 8 июня, показывают, что россия начала транспортировать топливо через Керченский пролив через железнодорожный мост - говорится в отчете.

В конце апреля в южном оперативном командовании ВСУ заявили, что российские власти не перевозят топливо через железнодорожный мост через Керченский пролив с марта 2024 года из-за угрозы украинского удара по мосту во время прохождения транспорта с топливом, что может привести к возгоранию и возможному разрушению моста.

Украинское военное издание "Милитарный" 10 июня оценило, что украинские удары по железнодорожным баржам через Керченский пролив 30 мая побудили российские власти снова начать транспортировку топлива через железнодорожный мост.

Аналитики отмечают, что непонятно, будут ли российские власти продолжать использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и логистики в оккупированный Крым в ближайшей и среднесрочной перспективе. В ISW считают, что это, вероятно, облегчило бы некоторые логистические ограничения, поскольку россия пытается компенсировать потерю паромов через пролив, но сделало бы мост через Керченский пролив все более уязвимым к украинским ударам.

россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук