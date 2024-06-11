Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту
Из-за непогоды обесточены около 41 тыс. абонентов в 5 областях, графики отключений планируются с 14:00 до 19:00 – Минэнерго
Рамштайн-22: НАТО анонсировало заседание на 13 июня
Президент Палестинской автономии приветствовал план перемирия в Газе
Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зонеЭксклюзив
Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда
87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя
Готовили ракетный удар по "Мотор Сичи": задержаны агенты фсб
На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света
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ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту
россия снова начала транспортировку топлива по Керченскому мосту, ослабив некоторые логистические ограничения, но сделав мост все более уязвимым для ударов со стороны Украины.
Из-за непогоды обесточены около 41 тыс. абонентов в 5 областях, графики отключений планируются с 14:00 до 19:00 – Минэнерго
Из-за непогоды около 41 000 абонентов остаются без электроснабжения в 125 населенных пунктах, а плановые отключения электроэнергии запланированы с 14:00 до 19:00, с возможным изменением периода отключения, сообщает Министерство энергетики.
Рамштайн-22: НАТО анонсировало заседание на 13 июня
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 13 июня в Брюсселе во время встречи министров обороны стран НАТО.
Президент Палестинской автономии приветствовал план перемирия в Газе
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал резолюцию Совета Безопасности ООН, которая поддерживает предложенный США план прекращения огня в Газе.
Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска
На Харьковском направлении россияне наступают в направлении Волчанска. Всего вдоль всей линии фронта за сегодня произошло 37 боевых столкновений.
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
В "ДТЭК Киевские электрические сети" объяснили, что отключения происходят в соответствии с утвержденными графиками, при этом серая зона указывает на плановые отключения, а светло-серая - на дополнительные отключения, необходимые для сбалансирования энергосистемы, при этом графики обновляются, а также возможны аварийные отключения.
Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда
Бывший народный депутат Ирина Фарион была официально восстановлена в должности профессора Львовской политехники по решению суда, и она получит 123 927 гривен в качестве компенсации за время вынужденного прогула.
87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя
87-летняя женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести в результате российского обстрела Никополя.
Готовили ракетный удар по "Мотор Сичи": задержаны агенты фсб
СБУ сорвала попытку фсб получить информацию о местонахождении передислоцированных военно-промышленных объектов в Запорожье, где производятся комплектующие для авиации для Вооруженных сил Украины.
На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света
Из-за грозы в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии, которые затронули 254 трансформаторные подстанции и 15 высоковольтных воздушных линий электропередачи.