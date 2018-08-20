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Іран вимагає від ЄС прискорити зусилля щодо "порятунку" ядерної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Іран заявив у понеділок, що Європа має прискорити свої зусилля щодо "врятування" ядерної угоди 2015 року між Тегераном та великими державами, з якої президент США Дональд Трамп вийшов в травні цього року, передає УНН з посиланням на Reuters.

Іран вимагає від ЄС прискорити зусилля щодо "порятунку" ядерної угоди

"Європейці та інші сторони, що підписали угоду (Китай та Росія) намагалися врятувати угоду ... але цей процес був повільний. Він має бути прискорений… Іран в основному спирається на власні можливості щодо подолання нових санкцій Америки", - заявив прес-секретар іранського МЗС Бахрам Касемі.

Зазначається, що європейські держави намагаються гарантувати отримання Іраном достатньої економічної вигоди, щоб переконати його залишатися у цій угоді після виходу з неї США.

Як повідомляв УНН, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана.

Пізніше керівництво Європейського союзу, а також Франція, Німеччина і Великобританія виступили зі спільною заявою про блокування американських санкцій щодо Ірану.

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