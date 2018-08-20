Іран вимагає від ЄС прискорити зусилля щодо "порятунку" ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Іран заявив у понеділок, що Європа має прискорити свої зусилля щодо "врятування" ядерної угоди 2015 року між Тегераном та великими державами, з якої президент США Дональд Трамп вийшов в травні цього року, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Європейці та інші сторони, що підписали угоду (Китай та Росія) намагалися врятувати угоду ... але цей процес був повільний. Він має бути прискорений… Іран в основному спирається на власні можливості щодо подолання нових санкцій Америки", - заявив прес-секретар іранського МЗС Бахрам Касемі.
Зазначається, що європейські держави намагаються гарантувати отримання Іраном достатньої економічної вигоди, щоб переконати його залишатися у цій угоді після виходу з неї США.
Як повідомляв УНН, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана.
Пізніше керівництво Європейського союзу, а також Франція, Німеччина і Великобританія виступили зі спільною заявою про блокування американських санкцій щодо Ірану.