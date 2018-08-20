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Иран требует от ЕС ускорить усилия по "спасению" ядерной сделки

Киев • УНН

 • 6767 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Иран заявил в понедельник, что Европа должна ускорить свои усилия по "спасению" ядерной сделки 2015 года между Тегераном и большими государствами, из которой президент США Дональд Трамп вышел в мае этого года, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Иран требует от ЕС ускорить усилия по "спасению" ядерной сделки

"Европейцы и другие стороны, подписавшие соглашение (Китай и Россия) пытались спасти сделку ... но этот процесс был медленный. Он должен быть ускорен ... Иран в основном опирается на собственные возможности по преодолению новых санкций Америки", - заявил пресс-секретарь иранского МИД Бахрам Касеми.

Отмечается, что европейские государства пытаются гарантировать получение Ираном достаточной экономической выгоды, чтобы убедить его оставаться в этой сделке после выхода из нее США.

Как сообщал УНН, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

Позже руководство Европейского союза, а также Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением о блокировании американских санкций в отношении Ирана.

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