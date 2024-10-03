Іран відкидає засудження G7 за напад на Ізраїль, як "одностороннє"
Київ • УНН
Іран засудив заяву G7, яка критикує ракетний удар по Ізраїлю та закликає посилити санкції проти Тегерана. МЗС Ірану звинуватив G7 в "упередженості та безвідповідальності".
У ноті МЗС Ірану звинуватив G7 після того, як "Група семи" опублікувала вчора заяву, в якій засудила напад Ірану на Ізраїль.
Пише УНН із посиланням на Sky News.
Ісламська Республіка Іран у четвер засудила заяву G7, в якій засуджується ракетна атака у вівторок проти Ізраїлю і міститься заклик до посилення санкцій проти Тегерана. Зокрема Іран звинуватив G7 в "упередженості та безвідповідальності".
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