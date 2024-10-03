Иран отвергает осуждение G7 за нападение на Израиль как «одностороннее»

В ноте МИД Ирана обвинил G7 после того, как «Группа семи» опубликовала вчера заявление, в котором осудила нападение Ирана на Израиль.

Пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Исламская Республика Иран в четверг осудила заявление G7, в котором осуждается ракетная атака во вторник против Израиля и содержится призыв к усилению санкций против Тегерана. В частности Иран обвинил G7 в «предвзятости и безответственности».

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Ранее лидеры G7 выразили «сильную обеспокоенность» кризисом на Ближнем Востоке, предупредив, что конфликт регионального масштаба не отвечает ничьим интересам.

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