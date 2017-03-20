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Інвестиції у будівництво житла на Київщині за два роки зросли на 60%

Інвестиції у будівництво житла на Київщині за два роки зросли на 60%

Київ • УНН

 • 6793 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Капітальні інвестиції у житлове будівництво Київської області за 2016 рік становили понад 7 млрд грн, що на 62,1% більше ніж у 2014 році. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.

Також зафіксовано ріст капітальних інвестицій у нежитлове будівництво. У 2016 році обсяг капітальних інвестицій у нежитлові будівлі становив понад 3 млрд грн, що на 51,5% більше, ніж у 2014 році.

Загалом у 2016 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно понад 31 млрд грн капітальних інвестицій, що у порівняльних цінах на 58,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за 2014 рік.

Нагадаємо, Київщина випередила столицю за обсягами введеного в експлуатацію житла. Серед міст Київської області трійку лідерів за обсягами введеного у експлуатацію житла у 2016 році становлять м.Ірпінь (316 тис. кв.м), м.Бровари (136 тис. кв.м) та м.Бориспіль (67 тис. кв.м).

Цього року в експлуатацію вводять першу чергу одного з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. дол.

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