Инвестиции в строительство жилья в Киевской области за два года выросли на 60%

Также зафиксирован рост капитальных инвестиций в нежилое строительство. В 2016 году объем капитальных инвестиций в нежилые здания составил более 3 млрд грн, что на 51,5% больше, чем в 2014 году.

В целом в 2016 году предприятиями и организациями области за счет всех источников финансирования освоено свыше 31 млрд грн капитальных инвестиций, что в сопоставимых ценах на 58,8% больше объема капитальных инвестиций за 2014 год.

Напомним, Киевская область обогнала столицу по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Среди городов Киевской области в тройку лидеров по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2016 году входят г. Ирпень (316 тыс. кв.м), г. Бровары (136 тыс. кв.м) и г. Борисполь (67 тыс. кв.м).

В этом году в эксплуатацию вводят первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.