Инвестиции в строительство жилья в Киевской области за два года выросли на 60%

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106212 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121623 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180757 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131845 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125851 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118075 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106560 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107584 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103925 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Инвестиции в строительство жилья в Киевской области за два года выросли на 60%

Инвестиции в строительство жилья в Киевской области за два года выросли на 60%

Киев  •  УНН

 • 6793 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Капитальные инвестиции в жилищное строительство в Киевской области за 2016 год составили более 7 млрд грн, что на 62,1% больше чем в 2014 году. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.

Также зафиксирован рост капитальных инвестиций в нежилое строительство. В 2016 году объем капитальных инвестиций в нежилые здания составил более 3 млрд грн, что на 51,5% больше, чем в 2014 году.

В целом в 2016 году предприятиями и организациями области за счет всех источников финансирования освоено свыше 31 млрд грн капитальных инвестиций, что в сопоставимых ценах на 58,8% больше объема капитальных инвестиций за 2014 год.

Напомним, Киевская область обогнала столицу по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Среди городов Киевской области в тройку лидеров по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2016 году входят г. Ирпень (316 тыс. кв.м), г. Бровары (136 тыс. кв.м) и г. Борисполь (67 тыс. кв.м).

В этом году в эксплуатацию вводят первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.

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