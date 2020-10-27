Інтерес та спроба вплинути на вибори: політолог пояснив, навіщо Зеленський ініціював опитування

На запитання, чи вплинуло “опитування Зеленського” на явку виборців на чергових місцевих виборах, Фесенко відповів: “За опосередкованими ознаками, тому що прямо це не можна визначити, але, судячи з загальної явки та за результатами „Слуги народу“, думаю, що практично не вплинуло”.

Окрім того, відповідаючи на запитання, чи додало опитування додаткові відсотки “Слугам народу”, політолог заявив: “Ні. Як електоральна технологія мені здається — це практично не спрацювало”.

За словами Фесенка, Зеленському дуже подобається пряма демократія та опитування.

“Він неодноразово ще перед президентськими виборами говорив, що йому дуже подобається швейцарський досвід, практика. Він обіцяв, що зробить це й в Україні, а далі спрацював нетерплячий характер Володимира Олександровича. Я думаю, він не хотів довго чекати, коли ухвалять закон про всеукраїнський референдум. Йому хотілося на практиці спробувати”, — розповів він.

Тому, на думку політолога, Зеленський ініціював опитування через інтерес до різних форм прямої демократії та впливу на вибори.

“Зеленського (спонукало —ред.) провести таке опитування й через нього спробувати вплинути на вибори. Опосередковано, непрямо, але вплинути на вибори. (Отже — ред.) поєднання інтересу Зеленського до різних форм прямої демократії та електоральні мотиви також присутні (при ініціюванні опитування —ред.)”, — сказав Фесенко.

Нагадаємо, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Як повідомлялося, заступник Голови Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Пьєр Пейтьє заявив, що опитування “5 питань від Президента”, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, надало несправедливу політичну перевагу та вплинуло на принципи рівних можливостей.



Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що опитування “5 питань від Президента” справило враження надання нечесної політичної переваги в день голосування та розмило розмежування держави та партії.

Як повідомлялося, у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.