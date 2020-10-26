Спостерігачі ОБСЄ піддали критиці опитування від Зеленського

“Опитування громадської думки, ініційоване президентом Володимиром Зеленським на виборчих дільницях, яке було профінансовано його партією, справило враження надання нечесної політичної переваги в день голосування та розмило розмежування держави та партії”, — зазначали спостерігачі.

Також, на обмеженій кількості виборчих дільниць, які відвідала місія БДІПЛ у день голосування, було відмічено декілька випадків, коли спостерігачі від партій втручались у процес підрахунку голосів або брали в ньому безпосередню участь.

Нагадаємо, раніше сьогодні у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.



Як повідомляв УНН, на думку ОПОРИ, у опитування “5 питань від Президента” не має жодних ознак справжнього опитування.