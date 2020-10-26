Спостерігачі ОБСЄ піддали критиці опитування від Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Опитування “5 питань від Президента” справило враження надання нечесної політичної переваги в день голосування та розмило розмежування держави та партії. Про це сьогодні заявили міжнародні спостерігачі Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), заява яких оприлюднена на сайті ОБСЄ, пише УНН.
“Опитування громадської думки, ініційоване президентом Володимиром Зеленським на виборчих дільницях, яке було профінансовано його партією, справило враження надання нечесної політичної переваги в день голосування та розмило розмежування держави та партії”, — зазначали спостерігачі.
Також, на обмеженій кількості виборчих дільниць, які відвідала місія БДІПЛ у день голосування, було відмічено декілька випадків, коли спостерігачі від партій втручались у процес підрахунку голосів або брали в ньому безпосередню участь.
Нагадаємо, раніше сьогодні у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.
Як повідомляв УНН, на думку ОПОРИ, у опитування “5 питань від Президента” не має жодних ознак справжнього опитування.