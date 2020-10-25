“5 питань від Президента”: ОПОРА не бачить жодних ознак справжнього опитування

“„Опора“ проводить репрезентативне дослідження, і воно є відповідне для всієї України з певною похибкою. Щодо опитування Президента: за нашими оцінками, по всій країні на 55% виборчих дільниць працювали особи, які організовували це так зване опитування. Якщо ви подивитесь західний і південний регіон, у західному регіоні вони працювали на 38% виборчих дільниць, в південних регіонах — 78% виборчих дільниць. Центр і схід — 55-56%”, — сказала вона.

Зі слів Айвазовської, кожен громадянин міг проголосувати до 10 разів. Крім того, вона повідомила, що в Києві в опитуванні проголосував щонайменше один іноземний громадянин.

“Там не було порушень агітації сьогодні за буквою закону, але там не було жодних ознак жодного опитування — ні соціологічного, ні репрезентативного. І на це... витратять близько 30 млн грн”, — заявила вона.

Нагадаємо, за результатами екзит-полу, проведеного в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу “Україна 24”, українці найбільше підтримали чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським.