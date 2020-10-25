“5 вопросов от Президента”: ОПОРА не видит никаких признаков настоящего опроса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. У опроса “5 вопросов от Президента”, инициированного Президентом Владимиром Зеленским, нет никаких признаков настоящего опроса. Об этом сказала в эфире программы “Ночь выборов с Савиком Шустером” председатель правления гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.
“„Опора“ проводит репрезентативное исследование, и оно подходящее для всей Украины с определенной погрешностью. По опросу Президента: по нашим оценкам, по всей стране на 55% избирательных участков работали лица, которые организовывали этот так называемый опрос. Если вы посмотрите западный и южный регион, в западном регионе они работали на 38% избирательных участках, в южных регионах — 78% избирательных участков. Центр и восток — 55-56%”, — сказала она.
По словам Айвазовской, каждый гражданин мог проголосовать до 10 раз. Кроме того, она сообщила, что в Киеве в опросе проголосовал по меньшей мере один иностранный гражданин.
“Там не было нарушений агитации сегодня по букве закона, но там не было никаких признаков ни одного опроса — ни социологического, ни репрезентативного. И на это... потратят около 30 млн грн”, — заявила она.
Напомним, по результатам экзит-пола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, украинцы больше всего поддержали четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.