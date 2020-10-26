Наблюдатели ОБСЕ подвергли критике опрос от Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Опрос “5 вопросов от Президента” произвело впечатление предоставления нечестной политической преимущества в день голосования и размыло разграничения государства и партии. Об этом сегодня заявили международные наблюдатели Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ), заявление которых обнародована на сайте ОБСЕ, пишет УНН.
“Опрос общественного мнения, инициированный президентом Владимиром Зеленским на избирательных участках, которое было осуществлено его партией, произвело впечатление предоставления нечестного политического преимущества в день голосования и размыло разграничения государства и партии”, — отмечали наблюдатели.
Также, на ограниченном числе избирательных участков, которые посетила миссия БДИПЧ в день голосования, было отмечено несколько случаев, когда наблюдатели от партий вмешивались в процесс подсчета голосов или принимали в нем непосредственное участие.
Напомним, ранее сегодня в “Слуге народа” сообщили о первых результатах всеукраинского опроса “5 вопросов от Президента” после обработки 74% анкет.
Как сообщал УНН, по мнению ОПОРЫ, у опроса “5 вопросов от Президента” нет никаких признаков настоящего опроса.