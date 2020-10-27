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Опитування Зеленського вплинуло на принципи рівних можливостей на виборах - міжнародні спостерігачі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Опитування “5 питань від Президента”, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, надало несправедливу політичну перевагу та вплинуло на принципи рівних можливостей. Про це заявив на брифінгу у вівторок заступник Голови Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Пьєр Пейтьє, передає кореспондент УНН.

“Один з важливих аспектів, який хотілося б зазначити — це те, що Президент Зеленський зіграв активну роль у цій кампанії, взявши участь у кількох заходах із просування кандидатів від партії „Слуга народу“. Крім того, за кілька днів до виборів Президент оголосив, що буде проведено опитування громадської думки, яке проводилось перед приміщенням дільниць у день виборів”, — сказав Петьє.

З його слів, ENEMO зазначає, що це опитування профінансувала партія “Слуга народу”, і воно стосувалось політичних пропозицій, сформульованих самим Президентом.

“Це надало несправедливу політичну перевагу та вплинуло на принципи рівних можливостей”, — наголосив заступник голови місії.

Також він підкреслив, що багато людей, з якими спілкувались ENEMO протягом спостереження, висловили занепокоєння з приводу зловживання адміністративними ресурсами та посадовими повноваженнями.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що опитування “5 питань від Президента” справило враження надання нечесної політичної переваги в день голосування та розмило розмежування держави та партії.

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