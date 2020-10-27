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Интерес и попытка повлиять на выборы: политолог объяснил, зачем Зеленский инициировал опрос

Интерес и попытка повлиять на выборы: политолог объяснил, зачем Зеленский инициировал опрос

Киев • УНН

 • 17291 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса из-за интереса к различным формам прямой демократии и попытки повлиять на выборы. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Владимир Фесенко.

На вопрос, повлиял ли "опрос Зеленского" на явку избирателей на очередных местных выборах, Фесенко ответил: "По опосредованными признаками, так как прямо это нельзя определить, но, судя по общей явке и по результатам "Слуги народа", думаю, что практически не повлиял".

Кроме того, отвечая на вопрос, добавил ли опрос дополнительные проценты "слугам народа", политолог заявил: "Нет. Как электоральная технология, мне кажется, - это практически не сработало".

По словам Фесенко, Зеленскому очень нравится прямая демократия и опросы.

"Он не раз еще перед президентскими выборами говорил, что ему очень нравится швейцарский опыт, практика. Он обещал, что сделает это и в Украине, а дальше сработал нетерпеливый характер Владимира Александровича. Я думаю, он не хотел долго ждать, когда примут закон о всеукраинском референдуме. Ему хотелось на практике попробовать", - рассказал он.

Поэтому, по мнению политолога, Зеленский инициировал опрос из-за интереса к различным формам прямой демократии и влияния на выборы.

"Зеленского (побудило - ред.) провести такой опрос и через него попытаться повлиять на выборы. Косвенно, косвенно, но повлиять на выборы. (Итак - ред.) сочетание интереса Зеленского к различным формам прямой демократии и электоральные мотивы также присутствуют (при инициировании опроса - ред.)", - сказал Фесенко.

Напомним, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Как сообщалось, заместитель Председателя Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Пьер Пейтье заявил, что опрос "5 вопросов от Президента", инициированный Президентом Владимиром Зеленским, предоставил несправедливое политическое превосходство и повлиял на принципы равных возможностей.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что опрос "5 вопросов от Президента" произвел впечатление предоставления нечестной политической преимущества в день голосования и размыл разграничения государства и партии.

Как сообщалось, в "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.

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