"Інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю" - голова дипломатії ЄС про розв'язану рф війну

Війна росії проти України триває, і, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і "ми не бачимо світла в кінці тунелю", заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час заходу 29 січня, пише УНН.

З його слів, "війна росії проти України стала суворим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН". "Це наш найкращий спосіб забезпечити мир та безпеку в усьому світі. Суверенітет та незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми маємо уникати повернення до світу, де "сила дає право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - сказав голова дипломатії ЄС.

Ви знаєте, що для захисту цих принципів ЄС ввів проти росії суттєві санкції, які суттєво послабили її воєнну машину. Але вони досі там, і війна триває. І, якщо я можу так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю. І для того, щоб ці санкції були ефективними, нам потрібна повна співпраця з боку наших партнерів - сказав Боррель.

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