"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
  •  29207 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
  •  82252 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
  •  127880 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
  •  144938 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
  •  138209 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  137024 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  215273 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  274603 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  250518 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  278277 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне

Война рф против Украины продолжается и, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и "мы не видим света в конце тоннеля", заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул важность защиты принципов суверенитета и территориальной целостности и избежания мира, где "сила имеет право"

Война •   •  13161 просмотра
"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Всеволода Князева по подозрению в получении взяток на сумму 2,7 миллиона долларов. Во время обысков были обнаружены "меченые купюры" у других судей Верховного Суда, но они до сих пор без подозрений.

Криминал и ЧП •   •  29207 просмотра
Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Рекордный экспорт вооружений США: $238 млрд продаж военного оборудования в 2023 году

Общая стоимость американского экспорта вооружений в 2023 году достигла рекордных 238 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Из них $80,9 млрд - это зарубежные военные продажи, которые выросли на 55,9%, и $157,5 млрд - прямые коммерческие продажи, которые выросли на 2,5%. Рост объясняется тем, что страны пополняют запасы, отправленные в Украину, и готовятся к широкомасштабным конфликтам.

Война •   •  12197 просмотра
Рекордный экспорт вооружений США: $238 млрд продаж военного оборудования в 2023 году

Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР

Курсантке одного из украинских правоохранительных вузов сообщено о подозрении в том, что она обманула женщину, с которой познакомилась на сайте знакомств, на сумму более 800 тысяч гривен, выдавая себя за раненого военнослужащего, который нуждается в операции. Суд избрал курсантке меру пресечения в виде содержания под стражей.

Криминал и ЧП •   •  10538 просмотра
Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР

12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ

По данным американской разведки, по меньшей мере 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Около 10% сотрудников агентства в Газе имеют тесные связи с боевиками.

Новости Мира •   •  10069 просмотра
12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ

МАГАТЭ провело ротации миссий на четырех украинских АЭС

МАГАТЭ провело очередную ротацию мониторинговых миссий на четырех украинских атомных электростанциях.

Общество •   •  10544 просмотра
МАГАТЭ провело ротации миссий на четырех украинских АЭС

Состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Германией по соглашению о безопасностных обязательствах

Украина и Германия провели второй раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о безопасностных обязательствах. Стороны обсудили терминологию и юридические формальности, а также договорились о дальнейшей коммуникации для завершения работы над соглашением.

Политика •   •  12332 просмотра
Состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Германией по соглашению о безопасностных обязательствах

Суд уменьшил залог для брата бизнесмена Игоря Мазепы до 5 млн грн

Суд уменьшил размер залога для Юрия Мазепы, брата бизнесмена Игоря Мазепы, с 45 миллионов гривен до 5 миллионов гривен, оставив его под стражей.

Криминал и ЧП •   •  10699 просмотра
Суд уменьшил залог для брата бизнесмена Игоря Мазепы до 5 млн грн

Киевлянин сдавал врагу места дислокации ВСУ и пытался устроиться на оборонный завод

Житель Киева сдавал российской разведке места расположения украинских военных объектов и пытался проникнуть на оборонный завод. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Криминал и ЧП •   •  13221 просмотра
Киевлянин сдавал врагу места дислокации ВСУ и пытался устроиться на оборонный завод

Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в человеческий мозг

Стартап Илона Маска Neuralink успешно имплантировал свой первый мозговой чип пациенту. Сейчас пациент хорошо выздоравливает и демонстрирует обнадеживающую мозговую активность.

Технологии •   •  15272 просмотра
Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в человеческий мозг