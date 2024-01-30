"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне

Война россии против Украины продолжается, и, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и "мы не видим света в конце тоннеля", заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время мероприятия 29 января, пишет УНН.

По его словам, "война россии против Украины стала суровым напоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН". "Это наш лучший способ обеспечить мир и безопасность во всем мире. Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения к миру, где "сила дает право" и где могущественные страны могут менять границы в одностороннем порядке", - сказал глава дипломатии ЕС.

Вы знаете, что для защиты этих принципов ЕС ввел против россии существенные санкции, которые существенно ослабили ее военную машину. Но они до сих пор там, и война продолжается. И, если я могу так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля. И для того, чтобы эти санкции были эффективными, нам нужно полное сотрудничество со стороны наших партнеров - сказал Боррель.

Без одобрения Конгрессом США финансирования для Украины все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой - Блинкен