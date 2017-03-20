Імпорт вин в Україну зріс у півтора рази
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У 2016 році Україна імпортувала вин на 85,3 млн дол., що у 1,5 рази більше, ніж у 2015 році. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Водночас, імпорт вина у кількісному вимірі також зріс.
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Так, у 2015 році Україні імпортувала 23,3 млн літрів вина, а у 2016 році - 43,1 млн літрів вина.
Імпорт ігристих вин у 2016 році становив 14,9 млн дол. або 2,7 млн літрів.
Нагадаємо, за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, в Україні поліпшується якість вина вітчизняного виробництва.
Експерт також переконаний, що на сьогодні існують всі передумови для того, аби український ринок вина розвивався. Разом з тим, кількість позицій українських вин у супермаркетах України продовжує скорочуватися. Однією із причин є заміна вітчизняного вина імпортним.