Импорт вин в Украину вырос в полтора раза
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В 2016 году Украина импортировала вин на 85,3 млн. долл., что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Госстатистика, передает УНН.
В то же время, импорт вина в количественном измерении также вырос.
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Так, в 2015 году Украина импортировала 23,3 млн. литров вина, а в 2016 году - 43,1 млн. литров вина.
Импорт игристых вин в 2016 году составил 14,9 млн. долл. или 2,7 млн. литров.
Напомним, по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, в Украине улучшается качество вина отечественного производства.
Эксперт также убежден, что на сегодня существуют все предпосылки для того, чтобы украинский рынок вина развивался. Вместе с тем, количество позиций украинских вин в супермаркетах Украины продолжает сокращаться. Одной из причин является замена отечественного вина импортным.