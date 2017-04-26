"Динамо" оголосило склад на матч на 1/2 фіналу Кубку України проти "Миколаєва"
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні футболісти МФК “Миколаїв” на полі Центрального міського стадіону у півфіналі Кубка України зіграють з віце-чемпіонами країни київським “Динамо”. Вже відомий склад команди киян, повідомили на сайті УПЛ, передає УНН.
Стартовий склад київського “Динамо” — Рудько Артур, Антунес, Морозюк Микола, Ярмоленко Андрій, Очігава Зураб, Циганков Віктор, Сидорчук Сергій, Рибалка Сергій, Яремчук Роман, Віда Домагой, Кадар Тамаш.
Господарі поля вийдуть на полі Центрального міського Стадіону в білій формі (голкіпер одягнеться в жовту футболку та чорні шорти). Гості гратимуть у виїзному, синьому комплекті (воротар — у зеленій футболці і зелених шортах).
Головним арбітром гри буде Катерина Монзуль (Харків). Її асистентами стануть Олександр Павлінов (Одеса) та Євген Данильченко (Луганськ). Четвертий арбітр — Анатолій Жабченко (Сімферополь). Спостерігач арбітражу — Віталій Годулян (Одеса), директор матчу — Михайло Калита (Миколаїв), офіцер безпеки — Микола Хмарський (Одеса).
Зазначимо, поєдинок викликав великий ажіотаж серед вболівальників. Так, за даними прес-служби МФК “Миколаїв”, офіційно на матч продано понад 13 тис. квитків.
Нагадаємо, 26 квітня "Миколаїв" в півфіналі Кубку України зіграє з київським "Динамо".