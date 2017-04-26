"Динамо" оголосило склад на матч на 1/2 фіналу Кубку України проти "Миколаєва"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 37059 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 93007 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 99796 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 88561 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 112464 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77590 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87103 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96976 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88555 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 200388 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2.7м/с
35%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 15730 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 10238 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 17694 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 17278 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 16656 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 99796 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 200388 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 352810 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 288083 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 397149 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 19458 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 17532 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 88561 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24170 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 29106 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

"Динамо" оголосило склад на матч на 1/2 фіналу Кубку України проти "Миколаєва"

Київ • УНН

 • 11559 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні футболісти МФК “Миколаїв” на полі Центрального міського стадіону у півфіналі Кубка України зіграють з віце-чемпіонами країни київським “Динамо”.  Вже відомий склад команди киян, повідомили на сайті УПЛ, передає УНН.

 

 

"Динамо" оголосило склад на матч на 1/2 фіналу Кубку України проти "Миколаєва"

Стартовий склад київського “Динамо” — Рудько Артур, Антунес, Морозюк Микола, Ярмоленко Андрій, Очігава Зураб, Циганков Віктор, Сидорчук Сергій, Рибалка Сергій, Яремчук Роман, Віда Домагой, Кадар Тамаш.

Господарі поля вийдуть на полі Центрального міського Стадіону в білій формі (голкіпер одягнеться в жовту футболку та чорні шорти). Гості гратимуть у виїзному, синьому комплекті (воротар — у зеленій футболці і зелених шортах).

Головним арбітром гри буде Катерина Монзуль (Харків). Її асистентами стануть Олександр Павлінов (Одеса) та Євген Данильченко (Луганськ). Четвертий арбітр — Анатолій Жабченко (Сімферополь). Спостерігач арбітражу — Віталій Годулян (Одеса), директор матчу — Михайло Калита (Миколаїв), офіцер безпеки — Микола Хмарський (Одеса).

Зазначимо, поєдинок викликав великий ажіотаж серед вболівальників. Так, за даними прес-служби МФК “Миколаїв”, офіційно на матч продано понад 13 тис. квитків.

Нагадаємо, 26 квітня "Миколаїв" в півфіналі Кубку України зіграє з київським "Динамо".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,916.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,625.12