"Динамо" объявило состав на матч на 1/2 финала Кубка Украины против "Николаева"
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня футболисты МФК “Николаев” на поле Центрального городского стадиона в полуфинале Кубка Украины сыграют с вице-чемпионами страны киевским “Динамо”. Уже известен состав команды киевлян, сообщили на сайте УПЛ, передает УНН.
Стартовый состав киевского “Динамо” — Рудько Артур, Антунес, Морозюк Николай, Ярмоленко Андрей, Очигава Зураб, Цыганков Виктор, Сидорчук Сергей, Рыбалка Сергей, Яремчук Роман, Вида Домагой, Кадар Тамаш.
Хозяева поля выйдут на поле Центрального городского стадиона в белой форме (голкипер оденется в желтую футболку и черные шорты). Гости играть в выездном, синем комплекте (вратарь — в зеленой футболке и зеленых шортах).
Главным арбитром игры будет Екатерина Монзуль (Харьков). Ее ассистентами станут Александр Павлинов (Одесса) и Евгений Данильченко (Луганск). Четвертый арбитр — Анатолий Жабченко (Симферополь). Наблюдатель арбитража — Виталий Годулян (Одесса), директор матча — Михаил Калита (Николаев), офицер безопасности — Николай Хмарский (Одесса).
Отметим, поединок вызвал большой ажиотаж среди болельщиков. Так, по данным пресс-службы МФК “Николаев”, официально на матч продано более 13 тыс. Билетов.
Напомним, 26 апреля “Николаев” в полуфинале Кубка Украины сыграет с киевским “Динамо” .