ГУР запустив базу даних про виробників російських дронів

ГУР МО України запустило новий розділ на порталі War & Sanctions з інформацією про виробників російського озброєння та військової техніки. Першими опубліковано дані про виробників ворожих безпілотників. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУР.

Деталі

Розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру дронів.

Перегляд та навігація доступні як за підприємствами, так і за моделями безпілотників.

Щодо окремих підприємств доступні посилання на перелік іноземного обладнання, що ними використовується, та ідентифіковану в БПЛА компонентну базу.

В переліку ― дані 79 російських підприємств, які беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України. Серед них:

підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА “Shahed-136” – “Герань” та “Гарпия” – АТ “ОЕЗ ППТ АЛАБУГА”, ТОВ “АЛЬБАТРОС”, АТ “ІЕМЗ КУПОЛ” та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;

група компаній Zala Aero, що входить до концерну “Калашников” та виробляє баражуючі “Ланцети”, розвідувальні “Zala”;

виробники багатоцільових російських БПЛА “Орион” та “Альтаир” – АТ “КРОНШТАДТ” та АТ “УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ”;

виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам зс рф в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

Як розповіли в ГУР, в планах додати в розділ виробників ракет.

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