ГУР запустил базу данных о производителях российских дронов
Киев • УНН
На портале War & Sanctions появился новый раздел с информацией о 79 российских производителях БПЛА. База содержит данные о предприятиях, производящих "Шахеды", "Ланцеты" и другие беспилотники для войны против Украины.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило новый раздел на портале War & Sanctions с информацией о производителях российского вооружения и военной техники. Первыми были опубликованы данные о производителях вражеских беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
Раздел содержит идентификационные данные предприятий, описание их деятельности, список связанных компаний и номенклатуру дронов.
Просмотр и навигация доступны как по предприятиям, так и по моделям беспилотников.
Для отдельных предприятий доступны ссылки на перечень используемого ими иностранного оборудования и идентифицированную в БПЛА компонентную базу.
В списке - данные 79 российских предприятий, участвующих в кооперации по производству и поставке БПЛА для войны против Украины. Среди них:
- предприятия, производящие российские версии иранских БПЛА "Shahed-136" - "Герань" и "Гарпия" - АО "ОЭЗ ППТ АЛАБУГА", ООО "АЛЬБАТРОС", АО "ИЭМЗ КУПОЛ" и другие, привлеченные к процессу производства этих БПЛА и комплектующих к ним;
- группа компаний Zala Aero, входящая в концерн "Калашников" и производящая барражирующие "Ланцеты", разведывательные "Zala";
- производители многоцелевых российских БПЛА "Орион" и "Альтаир" - АО "КРОНШТАДТ" и АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ";
- производители FPV-дронов, передающие свою продукцию непосредственно подразделениям вооруженных сил РФ в Украине, организующие для них сборы средств, школы пилотов на временно оккупированных территориях, дорабатывающие свою продукцию по заказу российских военных.
Как рассказали в ГУР, в планах добавить в раздел производителей ракет.
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