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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГУР запустил базу данных о производителях российских дронов

ГУР запустил базу данных о производителях российских дронов

Киев  •  УНН

 • 3103 просмотра

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На портале War & Sanctions появился новый раздел с информацией о 79 российских производителях БПЛА. База содержит данные о предприятиях, производящих "Шахеды", "Ланцеты" и другие беспилотники для войны против Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило новый раздел на портале War & Sanctions с информацией о производителях российского вооружения и военной техники. Первыми были опубликованы данные о производителях вражеских беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Раздел содержит идентификационные данные предприятий, описание их деятельности, список связанных компаний и номенклатуру дронов.

Просмотр и навигация доступны как по предприятиям, так и по моделям беспилотников.

Для отдельных предприятий доступны ссылки на перечень используемого ими иностранного оборудования и идентифицированную в БПЛА компонентную базу.

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В списке - данные 79 российских предприятий, участвующих в кооперации по производству и поставке БПЛА для войны против Украины. Среди них:

  • предприятия, производящие российские версии иранских БПЛА "Shahed-136" - "Герань" и "Гарпия" - АО "ОЭЗ ППТ АЛАБУГА", ООО "АЛЬБАТРОС", АО "ИЭМЗ КУПОЛ" и другие, привлеченные к процессу производства этих БПЛА и комплектующих к ним;
    • группа компаний Zala Aero, входящая в концерн "Калашников" и производящая барражирующие "Ланцеты", разведывательные "Zala";
      • производители многоцелевых российских БПЛА "Орион" и "Альтаир" - АО "КРОНШТАДТ" и АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ";
        • производители FPV-дронов, передающие свою продукцию непосредственно подразделениям вооруженных сил РФ в Украине, организующие для них сборы средств, школы пилотов на временно оккупированных территориях, дорабатывающие свою продукцию по заказу российских военных.

          Как рассказали в ГУР, в планах добавить в раздел производителей ракет.

          Во вражеских дронах-камикадзе обнаружено более 8750 иностранных компонентов: Зеленский о сотне «шахедов» рф05.01.25, 16:05 • 47016 просмотров

          Татьяна Краевская

          Татьяна Краевская

          Война
          holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
          khesa-shakhed-136Шахед-136
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