Гуменюк про знищення Су-34 та Су-35: рф зробить паузу на певний час у використанні тактичної авіації
Київ • УНН
За словами Гуменюк, росія може тимчасово призупинити використання тактичної авіації після того, як було збито одразу три російські літаки, але в цілому бомбардування не припиняться.
росіяни можуть на певний час зробити паузу у використанні тактичної авіації через збиття одразу трьох літаків рф, але вони не припинять бомбардувань. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Особисто я вважаю, що якийсь час будемо спостерігати певну паузу у використанні тактичної авіації. Вони будуть перерозраховувати нові рубежі пусків для урахування того, звідки можуть бути уражені їхні літальні апарати. Але вони (росіяни – ред.) не припинять бомбардувань, тому що вони відчувають перевагу в повітрі
Вона зазначила, що до того часу, поки в України не буде винищувачів сучасного типу, ворог продовжить тиснути авіацією.
Доповнення
На Східному напрямку 17 лютого вранці було знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.