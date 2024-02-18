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Гуменюк про знищення Су-34 та Су-35: рф зробить паузу на певний час у використанні тактичної авіації

Гуменюк про знищення Су-34 та Су-35: рф зробить паузу на певний час у використанні тактичної авіації

Київ • УНН

 • 34538 перегляди

За словами Гуменюк, росія може тимчасово призупинити використання тактичної авіації після того, як було збито одразу три російські літаки, але в цілому бомбардування не припиняться.

росіяни можуть на певний час зробити паузу у використанні тактичної авіації через збиття одразу трьох літаків рф, але вони не припинять бомбардувань. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Особисто я вважаю, що якийсь час будемо спостерігати певну паузу у використанні тактичної авіації. Вони будуть перерозраховувати нові рубежі пусків для  урахування того, звідки можуть бути уражені їхні літальні апарати. Але вони (росіяни – ред.)  не припинять бомбардувань, тому що вони відчувають перевагу в повітрі

- розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що до того часу, поки в України не буде винищувачів сучасного типу, ворог продовжить тиснути авіацією.

Доповнення

На Східному напрямку 17 лютого вранці було знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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