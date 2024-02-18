Гуменюк об уничтожении Су-34 и Су-35: рф сделает паузу на некоторое время в использовании тактической авиации

россияне могут на время сделать паузу в использовании тактической авиации из-за сбития сразу трех самолетов рф, но они не прекратят бомбардировок. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Лично я считаю, что какое-то время будем наблюдать определенную паузу в использовании тактической авиации. Они будут пересчитывать новые рубежи пусков для учета того, откуда могут быть поражены их летательные аппараты. Но они (россияне - ред.) не прекратят бомбардировок, потому что они чувствуют превосходство в воздухе - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что до тех пор, пока у Украины не будет истребителей современного типа, враг продолжит давить авиацией.

Дополнение

На Восточном направлении 17 февраля утром было уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.