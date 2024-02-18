Гуменюк об уничтожении Су-34 и Су-35: рф сделает паузу на некоторое время в использовании тактической авиации
Киев • УНН
По словам Гуменюк, россия может временно приостановить использование тактической авиации после того, как были сбиты сразу три российских самолета, но в целом бомбардировки не прекратятся.
россияне могут на время сделать паузу в использовании тактической авиации из-за сбития сразу трех самолетов рф, но они не прекратят бомбардировок. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.
Лично я считаю, что какое-то время будем наблюдать определенную паузу в использовании тактической авиации. Они будут пересчитывать новые рубежи пусков для учета того, откуда могут быть поражены их летательные аппараты. Но они (россияне - ред.) не прекратят бомбардировок, потому что они чувствуют превосходство в воздухе
Она отметила, что до тех пор, пока у Украины не будет истребителей современного типа, враг продолжит давить авиацией.
Дополнение
На Восточном направлении 17 февраля утром было уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
Гуменюк об уничтожении Су-34 и Су-35: рф сделает паузу на некоторое время в использовании тактической авиации
По словам Гуменюк, россия может временно приостановить использование тактической авиации после того, как были сбиты сразу три российских самолета, но в целом бомбардировки не прекратятся.
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